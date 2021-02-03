قنصلية روسيا في نيويورك تعلن عن تعرضها لأعمال تخريبية

طلبت القنصلية العامة الروسية في نيويورك من الخارجية الأمريكية ضمان أمن بعثتها الدبلوماسية بعد تعرض مقرها أمس الثلاثاء لأعمال تخريبية.

وذكر موظف في القنصلية لوكالة "نوفوستي" أن تجمعا مناهضا لروسيا نظم أمس أمام المرفق الدبلوماسي على مدى ست ساعات، وبلغ عدد المشاركين فيه نحو عشرة أشخاص، مشيرا إلى أن شخصا ملثما رمى واجهة المبنى بصبغة حمراء.

وقال الموظف إن البعثة الدبلوماسية لجأت إلى الشرطة بطلب ضبط النظام أمام مقر القنصلية لكن عناصر الأمن لم يظهروا في موقع الحادث.

المصدر: نوفوستي