زيلينسكي يرفض الإجابة عن سؤال حول بوتين

رفض رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة تلفزيونية، الرد على سؤال حول سبل إصلاح العلاقات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

خلال اللقاء سأل الصحفيون، زيلينسكي عما يجب فعله لتحقيق السلام في أوكرانيا، و"كيف يمكن فهم بوتين، وكيف يجب العمل معه".

وأجاب رئيس أوكرانيا: "أخشى أني لن أستطيع إخبار المشاهدين بذلك، لأن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة ولن يعمل لاحقا. لأن الجميع سيشاهدون هذا البرنامج، حتى هو سيشاهده. أنا متأكد من ذلك".

وأعرب زيلينسكي عن ثقته في أن كييف، ستكون قادرة على "التصدي" لروسيا، إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو.

واتهم زيلينسكي، موسكو بكبح تنفيذ اتفاقيات مينسك، وأعرب عن أمله في "عودة الأراضي المفقودة".

المصدر: نوفوستي