"يسرائيل هيوم": قيادة الجيش الإسرائيلي تمنع الإجازات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، بأن قيادة الجيش الإسرائيلي منعت الإجازات في صفوف الجنود، بسبب الارتفاع الحاد في الإصابات بفيروس كورونا.

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وقالت الصحيفة إن "رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي أصدر قرارا بمنع الإجازات للوحدات العسكرية المغلقة، وتشديد الإجراءات داخل قواعد الجيش بسبب الارتفاع الحاد بعدد الإصابات في صفوف الجنود بفيروس كورونا".

وكان المنسق الحكومي لمكافحة انتشار كورونا في إسرائيل البروفيسور نحمان إيش قال اليوم، إن التقديرات تشير إلى أن 70% من الفحوصات الإيجابية اليومية مرتبطة بالطفرة البريطانية وإن انتشارها واسع، لافتا إلى أن هناك 80 حالة للطفرة من جنوب افريقيا، وأضاف أنه "من الممكن أن يتم مستقبلا إعطاء جرعة إضافية ثالثة من لقاح كوفيد-19 تلائم الطفرات الجديدة".

ووصل عدد إصابات فيروس كورونا الإجمالي في إسرائيل إلى 655,001، فيما وصل عدد الوفيات إلى 4,816، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم.

المصدر: يسرائيل هيوم