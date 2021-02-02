مسؤول صحي إسرائيلي: قد نحتاج لجرعة ثالثة من لقاح كوفيد-19 بسبب الطفرات

قال المنسق الحكومي لمكافحة انتشار كورونا في إسرائيل البروفيسور نحمان إيش، إنه "من الممكن أن يتم مستقبلا إعطاء جرعة إضافية ثالثة من لقاح كوفيد-19 تلائم الطفرات الجديدة.

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وأوضح المسؤول الصحي الإسرائيلي، أن هذا الاحتمال لا يزال غير قائم حتى الآن، لكن بسبب تزايد طفرات الوباء فإن وزارة الصحة الإسرائيلية "تدرس هذه الإمكانية بالفعل".

وحول ما إذا كان اللقاح يمنع العدوى، قال إيش إنه "لا معلومات كافية تثبت الأمر، ولذلك نحن نوصي بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد حتى بين الذين تلقوا اللقاح".

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن التقديرات تشير إلى أن 70% من الفحوصات الإيجابية اليومية مرتبطة بالطفرة البريطانية وإن انتشارها واسع، لافتا إلى أن هناك 80 حالة للطفرة من جنوب افريقيا، وقال:"من الممكن أن يكون هناك المزيد.. نحن نحاول العثور عليها لدى العائدين من الخارج".

ودان إيش الجنازات التي أجريت في القدس وشارك بها آلاف اليهود الحريديم، مطالبا الشرطة وقيادة الحريديم بالعمل على منع تكرارها، كما أشار إلى أنه يتم العمل حاليا على مخطط استئناف الدراسة بعد انتهاء الإغلاق.

المصدر: إسرائيل 24