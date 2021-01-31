آلاف اليهود الحريديم يتزاحمون بجنازة حاخام منتهكين قيود كورونا

شارك آلاف اليهود الحريديم في جنازة حاخام بارز في القدس، منتهكين بذلك الحظر الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو على التجمعات العامة خلال الجائحة.

وسار موكب جنازة الحاخام مشولام سولوفيتشيك (99 عاما) عبر شوارع القدس في أحدث عرض لرفض الحريديم الالتزام بقيود كورونا.

وقوضت هذه الظاهرة حملة التطعيم التي تجري على قدم وساق للسيطرة على تفشي المرض وتهدد بالتأثير على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في انتخابات مارس المقبل.

وتجمعت أعداد كبيرة من الإسرائيليين خارج منزل الحاخام ضاربين عرض الحائط بالقيود المفروضة على التجمع لأكثر من 10 أشخاص في الأماكن العامة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "سولوفيتشيك الباحث الديني البارز الذي ترأس عددا من المدارس الدينية المعروفة، عانى مؤخرا من كوفيد- 19".

المصدر: "معا"