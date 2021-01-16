حاخام أرثوذكسي متشدد: التطعيم ضد كورونا قد يحول الشخص إلى "مثلي الجنس"

أمر دانيال أسور، وهو حاخام مؤثر في طائفة أرثوذكسية متشددة، أتباعه، بعدم التطعيم ضد فيروس كورونا، محذرا من أنه "يمكن أن يجعلهم مثليين جنسيين"، وفقا لـ"إسرائيل هيوم".

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وأشار تقرير "إسرائيل هيوم" إلى أن الحاخام دانيال أسور أشار إلى "مزاعم تآمرية لا أساس لها من الصحة حول جائحة كورونا، في الماضي"، حيث قال إن "الفيروس واللقاحات تصنعها حكومة خبيثة عالمية، تتكون من جمعيات سرية مثل المتنورين، والماسونيون، وأحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، في محاولة لإقامة نظام عالمي جديد".

ولفتت "إسرائيل هيوم" إلى أن تصريحات هذا الحاخام الأخيرة، "تتعارض بشكل مباشر مع تعليمات الحاخامات، حاييم كانيفسكي، وجرشون إدلشتاين، وشالوم كوهين، وهم ثلاثة من كبار الحاخامات في العالم الأرثوذكسي المتطرف، الذين أوصى كل منهم بأن على القادرين على تلقي لقاحات ضد فيروس كورونا، أن يفعلوا ذلك.

في حين، أوضح دانيال أسور أن "المنظمات الإجرامية مثل منظمة الصحة العالمية، ومطوري اللقاحات مثل Pfizer وModerna، قدموا بيانات خاطئة إلى القادة الحريديين المذكورين أعلاه بهدف تلقي توصيتهم، وهناك جيش أمريكي-إسرائيلي سري، نفد من سلطات الطوارئ الأمريكية والإسرائيلية، وهذا ما يعزز دوافع الحكومة العالمية خلال الوباء".

المصدر: "جيروزاليم بوست"