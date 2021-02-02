تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية "أرن 6" الأمنية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

إقرأ المزيد

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عملية "أرن 6" تجري في ولايتي بتليس وسيرت، جنوب شرقي البلاد، مضيفة أن ألفا و453 عنصرا أمنيا يشاركون في العملية.

وأشارت وزارة الداخلية التركية، إلى أنها تهدف من خلال العملية الأمنية إلى "تطهير المنطقة من الإرهابيين، وتدمير مخابئهم ومستودعاتهم وملاجئهم"، وهي تأتي عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير الماضي.

ووفق ما قالت وكالة أنباء "الأناضول" فقد أطلقت وزارة الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات، "نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد عناصر العمال الكردستاني في 11 أغسطس 2017".

المصدر: الأناضول