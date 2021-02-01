وزير بولندي: المسنون لن يخضعوا للقاح "أسترا زينيكا"

أعلن الوزير المسؤول عن برنامج التطعيم ضد "كوفيد-19" في بولندا ميخال ديبوراتشوك أن كبار السن لن يتلقوا لقاح "أسترا زينيكا"، مشيرا إلى أن قرارا نهائيا سيصدر بعد توصيات خبراء طبيين.

وقال: "إذا كنا نتحدث عن قرار المجلس الطبي، فنحن نتوقعه في الأيام المقبلة، وربما في الساعات المقبلة، لكن من الواضح أن كبار السن لن يتم تحصينهم بهذا اللقاح".

وأضاف: "نحن في انتظار توصية واضحة من المجلس الطبي، وعندئذ سنتخذ قرارنا".

وأجازت الجهة المنظمة للأدوية في أوروبا الجمعة، لقاح "أسترا زينيكا- أكسفورد" لمن بلغوا 18 عاما وما فوق، لكنها قالت إنه "لا توجد إلى الآن نتائج كافية بالنسبة لمن هم أكبر من 55 عاما لتحديد مفعول اللقاح بالنسبة لهم".

المصدر: "رويترز"