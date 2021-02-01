بولندا تدعو لحظر تصدير لقاحات كورونا من الاتحاد الأوروبي

قال المتحدث باسم حكومة بولندا بيوتر مولر، إن بلاده تؤيد فرض حظر على تصدير اللقاحات ضد كوفيد-19، من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مولر، في حديث لإذاعة بولندا: "نعلم أيضا أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، طالبت المفوضية الأوروبية بفرض قيود على إمكانية تصدير اللقاحات المضادة لكورونا، من الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن بولندا، "تؤيد أيضا فرض حظر على تصدير اللقاحات ضد كوفيد، حتى إذا كان الحديث يدور عن إمكانية تنفيذ العقود التي تم توقيعها".

وأعاد المتحدث إلى الأذهان، أن "الكثير من الدول، بما في ذلك بولندا، فرضت في الربيع الماضي، قيودا على تصدير الكمامات والمعدات الطبية". وخلص المتحدث باسم الحكومة إلى أن "هذه آليات يتم فرضها في الظروف الطارئة".

المصدر: نوفوستي