نتنياهو يشكر مودي على جهود الهند في حماية الدبلوماسيين الإسرائيليين

أعرب رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، عن شكره للحكومة الهندية على جهودها في حماية الدبلوماسيين الإسرائيليين، وذلك في أعقاب تفجير وقع قرب السفارة الإسرائيلية بنيودلهي.

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وخلال اتصال هاتفي أجراه نتنياهو مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، أكد الأخير أن بلاده ملتزمة بضمان سلامة المواطنين الإسرائيليين في الهند، وأن بلاده ستواصل التعاون مع إسرائيل في مجال مكافحة الإرهاب.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نظيره الهندي على إنتاج اللقاحات في بلاده وعلى إطلاق حملة التطعيمات فيها. بدوره، هنأ مودي نتنياهو على حملة التطعيمات الناجحة التي تجرى في إسرائيل.

كما بحث الزعيمان تعاونا محتملا بين بلديهما في إنتاج اللقاحات وتزويد إسرائيل بها، إضافة إلى بحثهما إمكانية الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.

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والجمعة الماضي، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية، دون وقوع إصابات. وأعلنت إسرائيل أنها تتعامل مع الحادث باعتباره هجوما إرهابيا. وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة الهندية تبحث عن "بصمات إيرانية" في الحادث، على خلفية العثور على رسالة في مكان الهجوم تنص على أنه نفذ ضمن إطار الانتقام من اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والعالم النووي البارز محسن فخري زاده، العام الماضي.

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية ضلوع طهران في الهجوم، لافتة إلى أن "الطرف الذي ارتكبه معروف".

المصدر: RT