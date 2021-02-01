إيران تعلق على "علاقتها" بالتفجير الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية لدى نيودلهي

علقت الخارجية الإيرانية على اتهامات موجهة لطهران بالتفجير قرب السفارة الإسرائيلية لدى نيودلهي، وأكدت أن "هذا أذى وعمل صبياني شرير"، لافتة إلى أن "الطرف الذي ارتكبه معروف".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "العلاقات بين إيران والهند تتقدم على مستوى كبير في مختلف المجالات، وقرار العاصمتين هو تعزيز وتطوير العلاقات"، مؤكدا أنه "من الطبيعي أن ترتكب أطراف ثالثة بعض القضايا المؤذية، وفي مثل هذه الحالة، أعرب الجانبان عن استعدادهما للعمل معا لتوضيح أبعاد التفجير".

كما أشار زادة إلى أن "العلاقات الإيرانية الهندية واسعة النطاق"، موضحا أن "مساعدي وزراء الخارجية يجرون مشاورات سياسية".

وأضاف: "لدينا وجهات نظر قريبة حول القضايا الإقليمية وبخاصة أفغانستان، ونحن في طور تطوير ميناء تشابهار والمشاريع المشتركة".

المصدر: RT