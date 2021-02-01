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جيش ميانمار يضع شرطا للتخلي عن السلطة

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جيش ميانمار يضع شرطا للتخلي عن السلطة
Reuters
المتحدث باسم جيش ميانمار الجنرال زاو مين تون (صورة أرشيفية)
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أعلن جيش ميانمار أنه سيسلم السلطة للحزب الفائز في انتخابات حرة ونزيهة ستجرى في البلاد، وذلك بعد أن أطاح بالحكومة المدنية اليوم الاثنين ردا على ما وصفه بتزوير انتخابات العام الماضي.

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وقال الجيش في مقال نشر على موقع إلكتروني رسمي تابع له يلخص اجتماعا للمجلس العسكري الحاكم، إن قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ تعهد بممارسة "نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي" بشكل عادل.

ولم يحدد الجيش موعدا للانتخابات، لكنه قال في وقت سابق إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاما.

وكانت جهات كثيرة، منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد دانت الانقلاب واعتقال زعيمة البلاد أونغ سان سو كي مسؤولين كبار آخرين، وطالبت الجيش بالتراجع عن إجراءاته والعودة إلى العملية الديمقراطية.

المصدر: وكالات 

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