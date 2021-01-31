سياسي تركي يطالب بإغلاق قاعدتي الناتو في بلاده

طالب رئيس حزب "الرفاه من جديد" فاتح أربكان نجل رئيس وزراء تركيا الأسبق نجم الدين أربكان، بإغلاق قاعدتي حلف شمال الأطلسي في تركيا.

وقال: "يجب على تركيا إغلاق قاعدتي كوراجيك وإنجيرليك العسكريتين".

وشدد أربكان على "ضرورة استمرار العلاقات التركية الأمريكية، ولكن بشكل لا يسبب أضرارا للمنفعة التركية العامة"، مشيرا إلى أن "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية تقف حائلا على مسار العلاقات بين البلدين".

وعلى صعيد شعبية حزبه، أكد أربكان أن "حزبه قادر على دخول الانتخابات بمفرده، فضلا عن إجراء بعض التقييمات والمفاوضات لتشكيل العمود الفقري لتحالف ثالث".

وقال: "من الممكن أن نطبق أحد هذين الخيارين".

المصدر: "زمان التركية"