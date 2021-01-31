إيران تؤكد استعدادها لتسهيل الحوار بين الحكومة الأفغانية و"طالبان"

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن "طهران مستعدة لتسهيل الحوار بين الحكومة الأفغانية وطالبان".

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وخلال استقبال ظريف لوفد من الحركة برئاسة ملا عبدالغني برادر، الذي يزور إيران حاليا، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن ارتياحه لفكرة تشكيل حكومة شاملة مؤلفة من كل الجماعات العرقية والسياسية في أفغانستان.

وقال ظريف: "القرارات السياسية لا يمكن أن تحدث من فراغ، وتشكيل حكومة شاملة يجب أن تكون ضمن عملية تشاركية، مع مراعاة الهياكل وتشكيل المؤسسات والقوانين الأساسية مثل الدستور".

وفي إطار الحديث إلى الوفد عن استعداد إيران لتسهيل الحوار بين الحكومة الأفغانية و"طالبان"، أشار ظريف إلى أن "شعب أفغانستان الطيب تعرض للظلم، وقد ألحقت الحرب والاحتلال بأفغانستان أضرارا جسيمة بالشعب الأفغاني"، آملا أن "تتركز كل جهودكم على انهاء آلام الناس ومشاكلهم في أقرب وقت، وبإحلال السلام في أفغانستان، تسحبوا الذرائع من المحتلين في أسرع وقت ممكن".

وقدم وفد "طالبان" في بداية اللقاء، تقريرا عن عملية السلام والمحادثات الأفغانية، لافتا إلى أن "العلاقات الإيرانية الأفغانية كانت دائما قائمة على الصداقة وحسن الجوار، وأنه مع إحلال السلام في أفغانستان، فإن العلاقات بين البلدين سوف تنمو أکثر من السابق".

المصدر: "أنباء فارس"







