من أجل الخميني.. المرشد الإيراني يكسر حجره المنزلي لأول مرة منذ بدء الجائحة (صور)

خرج المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي للمرة الأولى من الحجر المنزلي الذي كان يلتزم به منذ بدء تفشي وباء كورونا في إيران، وزار مرقد الخميني.

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وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، المرشد الإيراني يزور مرقد الإمام الخميني ومقبرة الشهداء جنوب غربي طهران، لمناسبة "الذكرى 43 لعودة الإمام الخميني من المنفى والتي مهدت لانتصار الثورة الإسلامية في إيران".

وتعد هذه المرة العلنية الأولى، التي يخرج فيها خامنئي من حجره المنزلي بسبب الجائحة.

المصدر: RT