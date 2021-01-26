خبير يتحدث عن لقاحات أي الدول يثق بها المرشد الأعلى الإيراني

صرح رئيس مركز الأمة المتحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يثق في لقاحات كورونا الروسية والصينية أكثر من الأمريكية.

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وقال الخبير بهذا الشأن: " توجد لقاحات أخرى متاحة .. هناك لقاح صيني ولقاح روسي، عامل الثقة بهما من قبل القائد الإيراني أعلى من اللقاح الأمريكي".

ولا يوجد حاليا لدى إيران لقاح مضاد للفيروس التاجي، إلا أن طهران تطور أدوية خاصة بها، وأول لقاح "كوفو – إيران" حقن به متطوعون، وعدة لقاحات أخرى جاهزة لبدء التجارب السريرية.

وعلاوة على ذلك، اشترت إيران 16.8 مليون جرعة لقاحات من خلال منصة "كوفاكس" الدولية، لكنها لم تستلمها بعد.

كما يتم النظر في مسألة شراء اللقاحات من دول أخرى غير بريطانيا والولايات المتحدة، بسبب حظر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وبشأن الدول المحتملة التي ستتعاون معها إيران بشأن اللقاحات، سمت طهران، الصين وروسيا والهند، وذُكرت مؤخرا كوبا.



وفيما يتعلق بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، فقد أبلغت وزارة الصحة الإيرانية وكالة أنباء ريا نوفوستي نهاية العام الماضي، بأن طهران ستأحذ اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشراء أدوية مضادة لـ"كوفيد – 19" من الخارج.

المصدر: نوفوستي