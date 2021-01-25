إيران.. أكثر من 6,3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن كشف 6309 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وفي موجز صحفي، أشارت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، إلى أن إجمالي عدد المصابين بعدوى كورونا في إيران بلغ 1379286 حالة.

وتابعت المتحدثة أن 98 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا تم تسجيلها منذ يوم الأحد، لتبلغ حصيلة الوفيات العامة 57481 حالة.

وفي 17 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن تغلب بلاده على الموجة الثالثة من عدوى كورونا.

وفي 8 يناير الحالي، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن إيران فرضت حظرا على توريد لقاحات مضادة للفيروس من الولايات المتحدة. من جهته، كشف رئيس النظام الطبي الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، عن خطط إيران لشراء مليوني جرعة من اللقاحات من الهند والصين وروسيا قبل نهاية شهر مارس المقبل، إضافة إلى مواصلة البلاد جهودها لتطوير لقاح محلي ضد كورونا، يتوقع أن يكون جاهزا في الربيع المقبل.

المصدر: "تاس"