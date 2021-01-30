تركيا.. علم المثليين وصورة مخلوق أسطوري على لوحة للكعبة المشرفة يثير غضبا والسلطات تتحرك

أعلنت السلطات التركية يوم السبت توقيف 4 أشخاص والبحث عن شخصين آخرين بتهمة التطاول على الكعبة المشرفة باستخدام رسوم ورموز تمثل المثليين داخل حرم جامعي بمدينة اسطنبول.

وأعلنت ولاية اسطنبول في بيان لها عن ضبط صورة معلقة في الحرم الجنوبي لجامعة "بوغاز إيجي"، تتضمن قبلة المسلمين الكعبة المشرفة وفوقها رمز مخلوق أسطوري يسمى "شاهماران".

كما تضم الصورة المذكورة، وفق بيان الولاية، راية "مجتمع الميم"، وهو اصطلاح يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي وللمتحولين جنسيا.

وأعلن وزير الداخلية سليمان صويلو، يوم السبت، عن اعتقال أربعة متورطين على خلفية التحقيق بشأن الإساءة للكعبة المشرفة أمام جامعة بوغازيتشي.

وكتب الوزير صويلو عبر حسابه في "تويتر": "تم اعتقال 4 من المنحرفين المثليين (شواذ) أساءوا للكعبة المشرفة في جامعة بوغازيتشي".

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı! — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 29, 2021

وكان هؤلاء الطلاب الذين وصفهم الوزير بالمنحرفين، ركلوا صورة للكعبة خلال احتجاج على تعيين عميد جديد للجامعة من "حزب العدالة والتنمية".

وقالت الولاية إن فرق الأمن أوقفت 4 أشخاص، فيما تتواصل الإجراءات للقبض على شخصين آخرين، بتهمة "الإهانة العلنية لقيم دينية تتبناها شريحة من الشعب".

وأشارت إلى أن قرار التوقيف صدر عن النيابة العامة في اسطنبول، وشمل تفتيش مبنى نادي الفنون الجميلة بجامعة "بوغاز إيجي".

وأعربت الولاية عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الشنيع على الكعبة المشرفة قبلة المسلمين والمكان المقدس للدين الإسلامي.

المصدر: وسائل إعلام تركية