إصابة مراسل RT الفرنسية أثناء تغطيته احتجاجات باريس

أكدت إدارة القسم الفرنسي لقناة RT إصابة مراسلها أثناء تغطيته الاحتجاجات على قانون الأمن العالمي وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت الإدارة إلى أن "الصحفي أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع، أطلقتها القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين، وأنه الآن بصحة جيدة".

واستخدمت الشرطة في باريس خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين نزلوا إلى شوارع المدينة احتجاجا على مشروع قانون "الأمن العالمي".

يذكر أنه متظاهرا فرنسيا حاول في ديسمبر الماضي مهاجمة منتجي وكالة الفيديو "رابتلي" خلال الاحتجاج على القانون في باريس.

وفي مايو عام 2019 هاجم شرطي في تولوز مراسل القناة أثناء تغطية الأخير مظاهرات "السترات الصفر"، ورغم إبرازه للهوية الصحفية، إلى أنه تلقى عدة ضربات بالهرواة.

كما هاجم مجهولون في ديسمبر من العام ذاته طاقما تابعا للقناة، وضربوا المراسل على وجهه.

المصدر: RT