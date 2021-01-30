الاتحاد الأوروبي يطمئن بريطانيا ويؤكد أنه لن يمنع إمداد لقاحات كورونا عنها

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم السبت إن الاتحاد الأوروبي طمأنه وأكد أنه لا يريد تعطيل إمدادات لقاحات كوفيد-19 للمملكة المتحدة بعد إعلان التكتل نيته ضبط تصدير اللقاح.

وأدلى دومينيك بهذه التصريحات بعد "محادثة بناءة" على حد وصفه مع فالديس دومبروسكيز نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وقال راب على "تويتر": "حصلت على تأكيدات بأن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الرغبة في منع الإمدادات التي تفي بعقود تسليم اللقاحات للمملكة المتحدة".

وأضاف "العالم يتابع، ولن يمكننا هزيمة الجائحة إلا من خلال التعاون الدولي".

Constructive conversation with @VDombrovskis this afternoon. I was reassured the EU has no desire to block suppliers fulfilling contracts for vaccine distribution to the UK. The world is watching and it is only through international collaboration that we will beat this pandemic. — Dominic Raab (@DominicRaab) January 30, 2021

واعتبرت بريطانيا أن الاتحاد الأوروبي أدرك أنه أخطأ بمحاولة قصيرة الأمد لتقييد بعض صادرات لقاحات كوفيد-19 استنادا إلى بند الطوارئ المتعلق بخروج بريطانيا من التكتل.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف لشبكة "سكاي نيوز": "لقد أدركوا أنهم أخطأو وأعتقد أنه يمكننا الآن التركيز على التأكد من أن برنامج اللقاحات لدينا ناجح".

وفي غضون ساعات يوم الجمعة، تراجع الاتحاد الأوروبي عن استخدام البند السادس عشر لتقييد صادرات لقاحات كوفيد-19 عبر الحدود الأيرلندية إلى بريطانيا، بعد أن أحدث هذا الإجراء موجات من التذمر بأنحاء إيرلندا الشمالية ولندن ودبلن.

المصدر: رويترز