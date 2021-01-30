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إيران تفرض حجرا صحيا على القادمين من أوروبا

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إيران تفرض حجرا صحيا على القادمين من أوروبا
Reuters Wana News Agency
طهران
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فرضت السلطات الإيرانية حجرا صحيا إلزاميا لمدة أسبوعين على جميع القادمين من الدول الأوروبية، حسبما أعلن علي رضا رئيسي، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران.

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ونقلت وكالة "إسنا" عن رئيسي قوله اليوم السبت: "إذا كان المسافر قادما من أوروبا، فبالإضافة إلى ضرورة أن تكون لديه النتيجة السلبة لاختبار فيروس كورونا، وخضوعه لاختبار آخر بعد دخول البلاد، يتعين عليه البقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوما".

وأوضح رئيسي أن "كل من يدخل البلاد، حتى من الدول المجاورة، يجب أن تكون لديه نتيجة اختبار PCR سلبية".

في 24 يناير، قررت السلطات الإيرانية تمديد القيود المفروضة على الحركة الجوية مع بريطانيا حتى 18 فبراير بسبب فيروس كورونا المكتشف في المملكة المتحدة. وحتى الآن تم تسجيل سبع حالات إصابة على الأقل بالسلالة "البريطانية" في إيران.

المصدر: وكالات

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