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الرئيس الأفغاني: إدارة بايدن سترسل فريقا لكابل لبحث السلام

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الرئيس الأفغاني: إدارة بايدن سترسل فريقا لكابل لبحث السلام
Reuters
الرئيس الأفغاني أشرف غني
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أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الجمعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سترسل فريقا إلى كابل لبحث مساعي إحلال السلام في أفغانستان.

وقال غني خلال برنامج على الإنترنت برعاية معهد آسبن: "سنتحدث أيضا عن طريق مؤتمر بالفيديو بشأن كيفية إنعاش عملية السلام".

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وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أن إدارة الرئيس جو بايدن ترى أنه من الصعب التسوية في أفغانستان عبر التفاوض مع طالبان، دون التزام الحركة بتعهداتها في اتفاق العام الماضي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين: "لن تتحقق التسوية دون التزامهم بتعهداتهم بنبذ الإرهاب ووقف الهجمات على قوات الأمن الأفغانية".

وأضاف: "سيكون من الصعب رؤية مسار محدد للمضي قدما في التسوية عبر التفاوض، لكننا لا نزال ملتزمين بها".

وصرح بأن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن عدد جنودها في أفغانستان في المستقبل.

المصدر: وكالات

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