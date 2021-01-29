مستشار ترامب ينكث عهده ويرفض "أكل حذائه"

رفض مستشار سابق لحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الوفاء بوعد قطعه بأنه "سيأكل حذاءه" إذا فاز جو بايدن بالسباق إلى البيت الأبيض.

وقدم هارلان هيل، مستشار ترامب، هذا التعهد المتهور لصحافي من صحيفة "ذي أتلانتيك" ماكاي كوبينز، خلال حفل عقد ليلة الانتخابات في واشنطن العاصمة.

وعندما سأله الصحافي عن مدى ثقته بفوز ترامب بولاية ثانية، قال هيل: "سيفوز مائة بالمائة".

ولدى سؤاله عما سيفعله إذا خسر، قال المستشار: "سآكل حذائي. سأفعل ذلك في بث مباشر". إلا أنه حتى الآن، فشل هيل في الوفاء بهذا التعهد.

Missed this earlier, but @harlan has apparently backed out of his election-night promise to me that he'd eat his own shoe if Trump lost. His reason? "Trump won." (Trump did not win.) https://t.co/6YjQwzqt7m — McKay Coppins (@mckaycoppins) January 27, 2021

وعند سؤاله من قبل "ميديات" عما إذا كان يعتزم أكل حذائه بعد فوز بايدن وتنصيبه رئيسا، قال هيل: "ترامب فاز!".

المصدر: "الإندبندنت"