فاوتشي: خطة بايدن لإعادة فتح المدارس خلال 100 يوم قد لا تحصل

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن تعهد الرئيس جو بايدن بإعادة فتح معظم المدارس في غضون 100 يوم "قد لا تحصل" مع استمرار ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن "الرئيس يأخذ الموضوع بجدية كبيرة، هو يريد ويؤمن حقا بأن المدارس بحاجة إلى إعادة فتح أبوابها في الأيام المائة القادمة، بشكل أساسي صفوف التعليم الابتدائي في غضون 100 يوم وهذا هو الهدف. لكنه قد لا يحدث. والرئيس يفعل كل ما في وسعه للمساعدة بتحقيق هذا الهدف".

وكان بايدن وعد الشهر الماضي بأنه في الأيام المئة الأولى من ولايته، سيتم احتواء فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال في تغريدة على "تويتر": "في المئة يوم الأولى من إدارتي سأطلب من جميع الأمريكيين أن يرتدوا الكمامات، وسنوزع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، وستتم إعادة فتح معظم المدارس".

المصدر: CNN