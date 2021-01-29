الصين: لن نعترف بجواز السفر البريطاني لسكان هونغ كونغ

قالت الصين اليوم الجمعة إنها لن تعترف بجواز السفر البريطاني لسكان هونغ كونغ كوثيقة سفر صالحة أو وثيقة لتحديد الهوية ابتداء من 31 يناير.

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صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي دوري.

ودفع تحرك بكين لتطبيق قانون للأمن القومي في يونيو حزيران العام الماضي بريطانيا إلى عرض اللجوء على نحو ثلاثة ملايين من سكان هونغ كونغ المؤهلين للحصول على جواز السفر البريطاني اعتبارا من 31 يناير.

المصدر: رويترز