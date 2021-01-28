وزير ألماني يتوقع محادثات أوروبية أمريكية حول اتفاق إيران النووي

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن استعداده لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع بين ست قوى عالمية وإيران في 2015.

وأضاف ماس في مقابلة نشرت اليوم الخميس: "من المرجح أن تبدأ قوى أوروبية محادثات مع واشنطن حول هذه القضية في القريب العاجل".

وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي بايدن أبدى استعداده لإعادة الولايات المتحدة للاتفاق النووي".

وتوقع ماس أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا سوف "تدخل بسرعة كبيرة في محادثات" مع الولايات المتحدة حول هذه القضية، لكنه أشار إلى أنه "على إيران الوفاء بالتزاماتها ووضع حد للانتهاكات الحالية للاتفاق".

وأضاف: "لو عادت الولايات المتحدة بالفعل إلى الاتفاق، فهذا مرتبط برفع العقوبات وعدم فرض عقوبات جديدة".

المصدر: رويترز