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لافروف يلتقي معيتيق في موسكو الجمعة

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لافروف يلتقي معيتيق في موسكو الجمعة
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن لقاء مرتقب بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائب رئيس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق في موسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، "يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق في موسكو يوم الجمعة".

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وأضافت زاخاروفا أن الاجتماع سيعقد في موسكو في 29 يناير الحالي، ومن المتوقع أن يناقش الطرفان آفاق التسوية الليبية وتطوير التعاون الروسي الليبي.

المصدر: تاس

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