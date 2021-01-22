بوغدانوف يبحث الوضع في ليبيا مع عضو في مجلس النواب الليبي

بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، الوضع في ليبيا مع العضو في مجلس النواب الليبي فتح الله حسين عبد الكريم.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه جرى خلال اللقاء "تبادل الآراء حول مجمل القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا وحولها".

وأضاف البيان: "وجرى التأكيد على أهمية التنسيق الفعال للجهود لمساعدة الحوار الليبي – الليبي الثابت بمشاركة كافة القوى السياسية البارزة في البلاد على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510".

وأشار إلى أنه "في هذا السياق تم بحث سبل ترتيب الاتصالات الروسية الليبية عبر القنوات البرلمانية".

المصدر: RT