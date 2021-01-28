وفد من "طالبان" يبحث في موسكو المصالحة الأفغانية مع مبعوث بوتين

أكدت الخارجية الروسية أنها استقبلت اليوم الخميس وفدا من حركة "طالبان" وصل العاصمة موسكو لمناقشة عملية تطبيع الأوضاع في أفغانستان.

وأكدت الخارجية في بيان لها أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص بشأن أفغانستان، ضمير كابلوف، أجرى مشاورات مع ممثلين عن "طالبان"، حيث أعرب عن دعم موسكو لإطلاق مفاوضات أفغانية-أفغانية جوهرية وبناءة في أسرع وقت ممكن، بغية وقف الحرب الأهلية الدموية وتشكيل حكومة وطنية فعالة في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن وفد "طالبان" بدوره أبدى تأييده لتفعيل مساعي موسكو في مسار المصالحة الوطنية في أفغانستان، وقدر عاليا دور روسيا وقدرتها على مساعدة الشعب الأفغاني في بناء دولة سلمية تحظى بالاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية.

وكان كابلوف قد رجح في وقت سابق من الشهر الجاري أن يؤثر تغيير الإدارة في الولايات المتحدة على عملية التسوية في أفغانستان، موضحا أن الرئيس الجديد جو بايدن قد يراجع خطط سلفه دونالد ترامب بشأن سحب القوات من تلك الدولة، لكن من غير المتوقع أن يدور الحديث عن أي تغيرات جذرية في استراتيجية واشنطن بهذا الشأن.

المصدر: RT