جونسون يزور اسكتلندا رغم الانتقادات

قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بزيارته المخططة إلى إسكتلندا، على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها من قبل نظيرته الاسكتلندية نيكولا ستيرجن.

وقد زار جونسون مختبر Lighthouse المستخدم في معالجة اختبارات فيروس كورونا، خلال زيارته التي استمرت يوما واحدا والتقى بالعاملين في المختبر في مستشفى جامعة الملكة إليزابيث في غلاسكو.

وكانت ستيرجن اعتبرت أن رحلة جونسون إلى إسكتلندا "غير ضرورية"، قائلة إنها ستجعل من الصعب إقناع الجمهور الالتزام بقيود السفر.

فيما شدد جونسون على أهمية وحدة المملكة المتحدة في مكافحة كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة المركزية في لندن قدمت الدعم المالي لإسكتلندا خلال الأزمة ودعمت التوظيف هناك وكذلك الفحص والتطعيم ضد كوفيد-19.

المصدر: RT + "سكاي"