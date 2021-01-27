سترجين عن زيارة جونسون إلى إسكتلندا: هل هي حقا ضرورية؟

سألت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا سترجين، ما إذا كانت رحلة نظيرها البريطاني المقررة لبلادها غدا الخميس "ضرورية حقا"، قائلة أنها ستجعل من الصعب إقناع الجمهور بالالتزام بقيود السفر.

وفي إحاطتها الإعلامية اليومية، قالت إن "الأشخاص مثلي أنا وبوريس جونسون يجب أن يكونوا في العمل، لأسباب أعتقد أن معظم الناس يمكنهم فهمها، لكن لا يتعين علينا السفر عبر المملكة المتحدة"، وسألت: "هل هذه الزيارة ضرورية حقا الآن؟ من واجبنا أن نكون قدوة، وإذا لم نأخذ هذه القواعد على محمل الجد سيكون من الصعب إقناع الآخرين بها".

واعتبرت سترجين أن "خطة الحكومة البريطانية للحجر الصحي الفندقي للمسافرين ليست كافية"، مشددة على أنه "يجب علينا جميعا أن نصدر القوانين الضرورية".

وأضافت: "في حين أن الحكومة الإسكتلندية ستحاكي خطوات حكومة المملكة المتحدة بشأن تعزيز ترتيبات الحجر الصحي، سنسعى بشكل عاجل لإقناعهم بالمضي قدما إلى أبعد من ذلك بكثير والتحرك بالفعل نحو نظام شامل للحجر الصحي الخاضع للإشراف".

المصدر: "الغارديان"