بلنكين يؤكد التزام واشنطن بأمن إسرائيل

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وقال إنها ستواصل العمل عن كثب معها لدفع السلام في المنطقة.

وأشاد بلينكن في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، بالتقدم الأخير الذي تم إحرازه في "اتفاقيات أبراهام"، وأكد اهتمام الولايات المتحدة ببناء المزيد من هذا التقدم، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

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وجاء في البيان أن "وزير الخارجية أشكنازي والوزير بلينكن أكدا على الشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن البلدين سيعملان معا بشكل وثيق لمواجهة التحديات المقبلة".

المصدر: رويترز