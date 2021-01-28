 
مباشر

بوليفيا تخطط للحصول على الدفعة الأولى من لقاح كورونا الروسي في 28 يناير

أخبار العالم

بوليفيا تخطط للحصول على الدفعة الأولى من لقاح كورونا الروسي في 28 يناير
Reuters AGUSTIN MARCARIAN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnfw

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية أن البلاد ستحصل على الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا يوم 28 يناير الجاري.

يذكر أن روسيا وبوليفيا اتفقتا على توريد اللقاح الروسي لبوليفيا في ديسمبر الماضي.

إقرأ المزيد
بوتين يبحث مع رئيس بوليفيا توريدات لقاح
بوتين يبحث مع رئيس بوليفيا توريدات لقاح "سبوتنيك V" لبوليفيا

وأعلن الرئيس البوليفي لويس أرسي أن بلاده ستحصل على 5.2 مليون جرعة من اللقاح الروسي.

ومن المتوقع أن تضم الدفعة الأولى 1.7 مليون جرعة من اللقاح. ومن المقرر إتمام التوريدات في مايو 2021.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا