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بوتين يبحث مع رئيس بوليفيا توريدات لقاح "سبوتنيك V" لبوليفيا

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بوتين يبحث مع رئيس بوليفيا توريدات لقاح
Sputnik Aerolíneas Argentinas
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره البوليفي لويس أرسي التعاون بين البلدين في محاربة فيروس كورونا، وتوريدات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى بوليفيا.

وجاء في بيان للكرملين بهذا الصدد: "تم تركيز الاهتمام على التعاون في مجال محاربة عدوى فيروس كورونا، وخاصة في ما يتعلق باستخدام اللقاحات".

وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على أهمية الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر 2020 بشأن توريد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى بوليفيا"، مشيرا إلى أن الجانبين "اتفقا على مواصلة العمل في هذا الاتجاه".

وكان الرئيس البوليفي قد أعلن مؤخرا أن بلاده ستحصل على 5.2 مليون جرعة من اللقاح الروسي.

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى بواقع 1.7 مليون جرعة إلى بوليفيا أواخر مارس، والدفعة الثانية بالحجم ذاته في أبريل مع إتمام التوريدات في مايو 2021.

المصدر: تاس

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