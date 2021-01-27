بسبب كورونا.. النرويج تغلق حدودها اعتبارا من 29 يناير

قررت الحكومة النرويجية إغلاق الحدود أمام جميع القادمين من غير المقيمين في المملكة اعتبارا من 29 يناير، وعدم السماح بدخول البلاد إلا في حالات استثنائية، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ، إن "الحدود ستكون مغلقة بالنسبة لجميع من لا يقيمون في النرويج".

وأشارت إلى أن نقل البضائع الحيوية إلى البلاد لن يتوقف، لكن الكثير من العمال المهاجرين لن يتمكنون من دخول أراضي البلاد، وستجري إعادة النظر في القواعد الجديدة بعد أسبوعين.

يذكر أن النرويج سجلت ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ أواخر أغسطس الماضي، وسجلت حصيلة قياسية للإصابات في 6 يناير الجاري، حيث بلغت الحصيلة اليومية للإصابات 930 حالة.

وتم تسجيل 279 إصابة جديدة بالفيروس في النرويج اليوم الأربعاء، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 61594 شخصا، وحصيلة الوفيات 550 حالة.

المصدر: تاس