 
مباشر
عاجل
وصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة طرابلس اللبنانية لمساندة الشرطة بتفريق المحتجين

وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يبحثان سبل التصدي لإيران والتعاون حول الصين

أخبار العالم

وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يبحثان سبل التصدي لإيران والتعاون حول الصين
Reuters CARLOS BARRIA
وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكين.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pne0

أجرى وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكين، مع نظيره البريطاني، دومينيك راب، أول محادثات هاتفية منذ توليه المنصب في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان، إن بلينكين وراب بحثا سبل التصدي لما وصفاه "بالسلوك المزعزع للاستقرار" من جانب إيران، ودفع الصين إلى الالتزام بتعهداتها الدولية.

وتابعت الوزارة أن الطرفين ناقشا كذلك فرص العمل معا بخصوص وضع أجندة مشتركة من أجل "تعزيز القيم الديمقراطية في أنحاء العالم وتقوية التحالف العالمي بين البلدين".

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين بلينكن، وهو دبلوماسي مخضرم مقرب من الرئيس الجديد، جو بايدن، أمس الثلاثاء.

ووعد وزير الخارجية الأمريكي الجديد بالعمل على أساس التعاون بين الحزبين في صياغة السياسات الأمريكية.

المصدر: "رويترز" + وكالات  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا