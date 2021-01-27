وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يبحثان سبل التصدي لإيران والتعاون حول الصين

أجرى وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكين، مع نظيره البريطاني، دومينيك راب، أول محادثات هاتفية منذ توليه المنصب في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان، إن بلينكين وراب بحثا سبل التصدي لما وصفاه "بالسلوك المزعزع للاستقرار" من جانب إيران، ودفع الصين إلى الالتزام بتعهداتها الدولية.

وتابعت الوزارة أن الطرفين ناقشا كذلك فرص العمل معا بخصوص وضع أجندة مشتركة من أجل "تعزيز القيم الديمقراطية في أنحاء العالم وتقوية التحالف العالمي بين البلدين".

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين بلينكن، وهو دبلوماسي مخضرم مقرب من الرئيس الجديد، جو بايدن، أمس الثلاثاء.

ووعد وزير الخارجية الأمريكي الجديد بالعمل على أساس التعاون بين الحزبين في صياغة السياسات الأمريكية.

المصدر: "رويترز" + وكالات