فرنسا ترحب بتمديد معاهدة "ستارت-3"

رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بقرار روسيا والولايات المتحدة تمديد سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن "فرنسا ترحب بهذه الجهود والخطوات السريعة من قبل الطرفين بهدف تمديد المعاهدة قبل انقضاء فترة سريانها في 5 فبراير".

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وشددت الخارجية الفرنسية على أن المعاهدة "ستارت-3" تعتبر "أساسا للمنظومة الدولية للرقابة على الأسلحة ونزع السلاح".

وأشارت أيضا إلى أن "ستارت-3" هي آخر معاهدة قائمة تحد من القدرات النووية الأمريكية والروسية، مضيفة أن تمديدها "إشارة إيجابية" قبل عقد المؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، الذي سينعقد في أغسطس المقبل.

وأكدت فرنسا اهتمامها بوضع خارطة طريق شاملة للرقابة على الأسلحة وضمان الاستقرار الاستراتيجي، مشيرة إلى ضرورة أن تلعب الدول الأوروبية دورا فعالا في هذه العملية.

المصدر: "تاس"