بريطانيا تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 25308 إصابات و1725 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا ملموسا لكلا المؤشرين على أساس يومي.

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وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25308، ليصل إلى مستوى 3715054 حالة.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا جديدا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة التي سجلت يوم 24 يناير 30004 حالات، وفي 25 يناير 22195، وفي 26 يناير 20089.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1725 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 101887 متوفيا.

وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 24 يناير 610 حالات، وفي 25 يناير 592، وفي 26 يناير 1631.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 7.16مليون.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها أكثر انتقالا، كما أكد مؤخرا أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.

ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ليتم لاحقا المصادقة على مصل صممته شركة "موديرنا" الأمريكية.

المصدر: RT