الولايات المتحدة.. "غوغل" رصدت محاولة قرصنة مصدرها كوريا الشمالية

قال فريق تحليل التهديدات في شركة "غوغل" إنه رصد محاولة قرصنة يشتبه في أن مصدرها كوريا الشمالية، استهدفت خبراء الأمن السيبراني في الولايات المتحدة.

وكتب آدم ويدمان، المسؤول في فريق بحث التهديدات في "غوغل" في منشور على مدونة الشركة، أن الباحثين وجدوا أن عملاء كوريين شماليين يتواصلون مع العاملين في مجال الأمن السيبراني في الولايات المتحدة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وطرق أخرى لاستدراجهم للدخول إلى مواقع تسمح لهم بالوصول إلى أنظمتهم.

وقال إن "العملاء كانوا يهدفون إلى البحث عن الثغرات الأمنية في شركات ومؤسسات مختلفة"، وألقى باللوم في الهجمات على "كيان مدعوم من الحكومة الكورية الشمالية".

وأضاف: "أنشأ العملاء مدونة بحثية وملفات تعريف متعددة على "تويتر" لنشر روابط ومقاطع فيديو لاستدراج العاملين في مجال الأمن السيبراني الأمريكي".

المصدر: "The Hill"