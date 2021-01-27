إسرائيل.. الفحوص الإيجابية لكورونا تعود لتبلغ 9.6% مع تسجيل 7737 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت إسرائيل عن تسجيل 7737 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث عادت وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية للكشف عن الفيروس نسبة 9.6%، بحسب وزارة الصحة.

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وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن هنالك 1141 مريضا في حالة خطيرة و311 يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي، جراء الإصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات 4513 حالة، بسبب هذا الفيروس.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، تلقى نحو 2768202 شخص الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما أخذ نحو 1377803 أشخاص الجرعة الثانية من هذه اللقاحات.

المصدر: "جيراليزم بوست"