إسرائيل: لا حالات كورونا خطيرة بين من تلقوا لقاح "فايزر"

قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات لم تسجل حالة كورونا واحدة خطيرة بين أكثر من ستة في المئة من السكان الذين طعموا بالفعل وبشكل كامل بجرعتي لقاح "فايزر – بيونتيك".

وأفاد وزير الصحة، يولي إدلشتاين، أمام لجنة برلمانية بأن عدد الإصابات الجديدة ودخول الحالات الخطيرة أو الحرجة للمستشفيات بسبب تداعيات "كوفيد-19" بلغ الآن أرقاما قياسية.

لكنه أضاف أنه "ليس هناك اعتلال خطير"، حسب علمه، بين الإسرائيليين المؤهلين لشهادة التطعيم، وهي شهادة تصدرها الدولة بعد أسبوع من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وهي المرحلة التي تقول عندها شركة "فايزر" إن اللقاح يكون فعالا بنسبة 95 في المئة.

وأوضح إدلشتاين أن 0.014 بالمئة أصيبوا بأنماط أخف من "كوفيد-19".

وطبقا لأرقام وزارة الصحة، فقد تلقى 23 في المئة الجرعة الأولى وتلقى أكثر من ستة في المئة الجرعة الثانية التي تُعطى بعد ما بين 21 و28 يوما من الأولى.

المصدر: "رويترز"