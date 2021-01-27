مكتب روحاني ردا على قائد الأركان الإسرائيلي: لن نتردد في الدفاع عن أمننا القومي في مواجهة أي تهديد

أعرب مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن قناعته ببطلان التصريحات التي جاءت على لسان قائد أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي بشأن مواجهة طهران.

وأعرب رئيس مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، اليوم الأربعاء، عن قناعته بغياب أي خطة أو قدرة لدى إسرائيل على شن حرب ضد طهران، مضيفا أن تصريحات كوخافي ليست سوى "جزء من حرب نفسية وبلا قيمة".

وأبدى المسؤول استعداد قوات الجيش الإيراني والحرس الثوري للتصدي لأي تحد، موضحا أن طهران لا تنوي مهاجمة أي دولة لكنها لن تتوانى في الدفاع عن نفسها.

وتابع: "لن نتردد في الدفاع عن أمننا القومي في مواجهة أي تهديد".

وذكر مدير مكتب روحاني أن الإدارة الأمريكية الجديدة مستقلة وذلك يزعج إسرائيل إلى حد بعيد، مشيرا إلى أنه على تل أبيب أن تدرك أن عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انتهى ولم يعد بوسعها فرض إرادتها على واشنطن.

وحمل واعظي عددا من الدول العربية المسؤولية عن محاولة الحيلولة دون عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي والتفاهم مع إيران، مؤكدا على أن لدى إسرائيل والسعودية مخاوف بهذا الشأن.

وأعلن كوخافي أمس أنه أصدر توجيهات بوضع خطط جديدة لاستهداف برنامج إيران النووي وأشار إلى إقامة تحالف إقليمي جديد ضد طهران يضم إلى جانب إسرائيل كلا من اليونان وقبرص ومصر والأردن ودول الخليج العربي.

المصدر: RT