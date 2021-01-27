بكين تنتقد حظر الهند لـ 59 تطبيقا صينيا بينها "TikTok"

اعتبرت الصين قرار الحكومة الهندية بإبقاء الحظر على 59 تطبيقا صينيا، انتهاكا لقواعد العمل العادلة لمنظمة التجارة العالمية، وإجراء سيسبب ضررا للشركات الصينية.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في نيودلهي، جي رونغ في بيان: "نحث الجانب الهندي على التصحيح الفوري لإجراءاته التمييزية وتجنب التسبب في مزيد من الضرر للتعاون الثنائي".

ويعود الحظر إلى العام الماضي عندما تصاعد التوتر السياسي بين الجارين على حدودهما المتنازع عليها. وقررت الحكومة الهندية هذا الشهر الإبقاء على الحظر المفروض على "TikTok" والتطبيقات الصينية الأخرى.

المصدر: رويترز