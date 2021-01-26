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الهند تحظر موقع تواصل اجتماعي شهير

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الهند تحظر موقع تواصل اجتماعي شهير
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حظرت الهند رسميا استخدام 59 تطبيقا صينيا في البلاد ، بما في ذلك شبكة TikTok الاجتماعية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبحسب موقع "NDTV"، نقلا عن مصدر، تم اتخاذ القرار من قبل وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية.

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ومنحت السلطات الهندية المطورين الفرصة لشرح موقفهم من الامتثال لمتطلبات الخصوصية والأمان، وكذلك الإجابة على عدد من الأسئلة.

وقال المصدر "الحكومة غير راضية عن الرد أو التفسير الذي قدمته هذه الشركات. وبالتالي، فإن الحظر على هذه الطلبات البالغ عددها 59 هو الآن دائم".

وتشمل قائمة المنصات المحظورة باستمرار "TikTok" وتطبيق الدردشة "WeChat" ومتصفح "UC" الذي طورته "Alibaba".

وجاء قرار حظر التطبيقات الصينية على خلفية تفاقم الوضع بين البلدين في منطقة لاداخ الحدودية الجبلية العالية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

المصدر: نوفوستي

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