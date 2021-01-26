إيران تعتمد استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا

أفاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن بلاده اعتمدت وسجلت اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لاستخدامه في التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريحات صحفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن "طهران وافقت على لقاح Sputnik V وتم تسجيله، وقد تمت الموافقة عليه من قبل سلطاتنا الصحية. ونأمل في المستقبل القريب أن نتمكن من شراءه وبدء الإنتاج المشترك أيضا".

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وتصل فعالية "سبوتنيك V" الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

وتم تسجيل اللقاح الروسي في 13 دولة.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد سجلت لقاح "سبوتنيك V" في أغسطس 2020، وقام بتطوير هذا اللقاح الأول في العالم للوقاية من "كوفيد – 19"، مركز "غاماليا" المتخصص.

المصدر: RT