الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي ييلين منصب وزيرة الخزانة لتصبح أول امرأة تشغل هذه الحقيبة

صادق مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، مساء الاثنين، على ترشيح جانيت ييلين لتولي منصب وزيرة الخزانة الجديدة للولايات المتحدة.

وحصدت ييلين دعم أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الديمقراطيون، وذلك بعد مصادقة من قبل لجنة الشؤون المالية التابعة إليه.

ومن المقرر أن تتولى ييلين، البالغة 74 عاما من عمرها والتي رشحها رئيس البلاد الجديد، جو بايدن، منصب وزيرة الخزانة خلال الأيام القريبة، لتصبح أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذه الحقيبة.

وسبق أن تولت ييلين، وهي خبيرة اقتصادية مشهورة وعضو شرف في الأكاديمية البريطانية، رئاسة النظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي ينفذ مهام البنك المركزي، من العام 2014 حتى 2018، وكانت في حينه كذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب.

ومن المتوقع أن تلعب ييلين دورا محوريا في وضع السياسة المالية لبايدن في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة أزمة اقتصادية حادة بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات