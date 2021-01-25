بايدن يستبدل طبيب ترامب بطبيبه الخاص

استبدل الرئيس الأمريكي جو بايدن، طبيب الرئيس السابق دونالد ترامب، شون كونلي، الذي تعرض لانتقادات لإعطائه معلومات متضاربة حول حالة ترامب بعد إصابته بكورونا، بطبيبه كيفن أوكونور.

وكان كونلي اعترف بأنه قدم تقييما إيجابيا لحالة ترامب لأن البيت الأبيض أراد إظهار صورة متفائلة بينما حالة ترامب كانت خطرة في بعض الأحيان، حيث عانى من ارتفاع بالحرارة واحتاج إلى أجهزة تنفس اصطناعية.

وطبيب بايدن هو ضابط متقاعد بالجيش الأمريكي وبدأ بالعمل كطبيب لبايدن في عام 2009 وسبق له أن أمضى أكثر من عقدين في الجيش، حيث سافر إلى أكثر من 70 دولة.

وكان أوكونور قد أجرى فحصا طبيا ما قبل الرئاسة وقال إن بايدن "رجل يتمتع بصحة جيدة ونشاط وهو لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح".

وبايدن، البالغ من العمر 78 عاما، هو أكبر رئيس منصب في التاريخ الأمريكي.

المصدر: "ديلي ميل"