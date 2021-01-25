"الصحة العالمية": عدم المساواة في توزيع اللقاحات سيكلف العالم 9 تريليونات دولار

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدم وجود الإمكانيات المتكافئة للوصول إلى لقاحات فيروس كورونا قد يلحق أضرارا بالاقتصاد العالمي بحجم 9 تريليونات دولار.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الاثنين، إن "القومية في مجال اللقاحات قد تكلف الاقتصاد العالمي نحو 9.2 تريليون دولار، وقد تتكبد الاقتصادات الغنية نحو 4.5 تريليون دولار من تلك الخسائر".

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وأشار إلى أنه من مصلحة كل دولة دعم المساواة في مجال توزيع اللقاحات، مضيفا أن الدول الغنية تجري حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، بينما لا تزال الدول الفقيرة في حالة "الانتظار".

وأضاف: "إن لم ننتصر على الوباء في جميع المناطق، لن ننتصر عليه في أي مكان".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد حذر من وقوع "كارثة أخلاقية" بسبب عدم المساواة في توزيع اللقاحات.

المصدر: "تاس"