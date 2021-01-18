"الصحة العالمية" تأمل في وصول لقاح فايزر "قريبا جدا" للدول الأكثر فقرا

قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع شركة "فايزر" لإدراج لقاحها ضد كوفيد-19 ضمن قائمة اللقاحات التي ستقدمها المنظمة للدول الأكثر فقرا.

وقال بروس إيلوارد المستشار البارز في اجتماع مجلس إدارة المنظمة: "نجري مناقشات مفصلة مع "فايزر".. نعتقد أننا سنحصل على هذا المنتج في القريب العاجل"، والمنظمة ستتطلع بعد ذلك لإضافة لقاحات أخرى.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج منظمة الصحة العالمية "كوفاكس" توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في فبراير ومن المستهدف توزيع ما بين مليارين وثلاثة مليارات جرعة هذا العام.

وأبرمت المنظمة اتفاقات مع عدد من الموردين منهم "أسترازينيكا" و"معهد سيروم" الهندي للأمصال.

وأظهرت بيانات المنظمة أن 44 دولة استخدمت حتى الآن لقاح "فايزر" من بين 50 دولة بدأت برامج تطعيم.

المصدر: رويترز