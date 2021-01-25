اليونان تشتري 18 مقاتلة "رافال" فرنسية

وقع وزير الدفاع اليوناني، نيكوس بانايوتوبولس، ونظيرته الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الاثنين صفقة تحصل أثينا بموجبها على 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال".

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ونقلت وكالة "أثينا - مقدونيا" اليونانية للأنباء عن بانايوتوبولس قوله، بعد توقيع الصفقة، إن توريد المقاتلات الفرنسية يعتبر "معلما هاما" في تاريخ التعاون الدفاعي بين الجانبين وفي العلاقات اليونانية الفرنسية عامة.

وأعرب الوزير عن ثقته في أن تسهم الصفقة في تعزيز جاهزية الجيش اليوناني و"القدرات الرادعة لسلاح الجو والقوات المسلحة التي تتلخص مهمتها الرئيسة في الدفاع عن السلامة الإقليمية والحقوق السيادية" للبلاد.

من جهتها، قالت الوزيرة الفرنسية إن بلادها ستقدم قريبا مقترحات لأثينا بخصوص تجديد الأسطول البحري اليوناني من الفرقاطات.

وجاءت زيارة فلورانس بارلي إلى أثينا بعد موافقة البرلمان اليوناني، في 14 يناير، على مشروع قانون طرحته وزارة الدفاع الوطني لشراء 18 مقاتلة من طراز "رافال" (وهي 12 طائرة مستخدمة و6 جديدة)، فيما أكدت الحكومة اليونانية أنها ستدفع لقاءها 2,5 مليار يورو، وهو مبلغ مكون من سعر الطائرات (1,92 مليار يورو) وسعر أسلحتها (400 مليون يورو)، بما فيها صواريخ "ميتيور" الموجهة، بالإضافة إلى تكلفة الأعمال اللازمة لتحديث الصواريخ الموجودة حاليا، بهدف استخدامها في هذه الطائرات.

ولفتت وكالة "فرانس برس" الفرنسية إلى أن أثينا سعت باقتنائها مقاتلات "رافال" الفرنسية إلى تعزيز دفاعاتها في ظل التوتر المتزايد مع تركيا المجاورة.

وذكرت الوكالة بأن الحكومتين تفاوضتا بسرعة قياسية في شأن هذه الصفقة، بعد أن اتخذ رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس قرارا بهذا الشأن في سبتمبر الماضي، ردا على عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها تركيا ولجوئها إلى استعراض القوة في مياه تتنازع عليها أنقرة مع اليونان وقبرص.

المصدر: وكالات